サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で「大決算祭」を開始した。期間は6月4日10時～18日18時。セール、福袋、SNSプレゼントキャンペーンなどが一挙に開催される。 目玉イベント！大決算SALE 大決算祭の期間中は、デスクやマウス、バッグといったサンワサプライの人気アイテムをセール価格で購入できる。編集部で確認したところ、通常価格の半額で購入できるアイテムもラインアッ