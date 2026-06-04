CIOは、6月11日1時59分まで開催される「楽天スーパーSALE」で、「CIO Mate」ブランドの充電器やモバイルバッテリーなどを最大20％割引で販売する。 セール期間中、対象製品の購入点数に応じた割引クーポンが提供される。2点以上の購入で200円引き、3点以上で400円引き、4点以上で700円引き、5点以上で1000円引きとなる。また、セール開始直後の4時間限定（6月4日20時～23時59