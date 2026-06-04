INFORICHは、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」で、急速充電対応の新型モバイルバッテリーを6月以降、順次展開する。最大約20W急速充電に対応し、バッテリー容量は8000mAhとなった。利用料金は据え置き。 新型バッテリーは、USB PDとPPS規格に対応し、最大約20Wの急速充電が可能。バッテリー容量は従来の5000mAhから8000mAhへと増量された。一方で、利用料金は