中国で学生らの民主化運動が武力で鎮圧された天安門事件から、4日で37年です。真相究明を求める遺族に対する圧力がさらに強まっています。4日朝、事件から37年を迎えた北京の天安門周辺は厳戒態勢でした。37年前の4日、天安門広場では学生らの民主化運動が武力で鎮圧され、多くの死傷者が出ました。亡くなった学生らの家族は、追悼のための会合を禁じられたほか、今年は墓参りすら禁止されたということです。息子を事件で亡くした