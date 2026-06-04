安田大サーカス・クロちゃん（49）が4日、自身のXを更新。短大に通っていた20歳当時の写真を公開し、現在の姿から印象がガラリと変わる姿に反響が集まっている。【写真】「今とは全く違う。別人じゃん」イケメンと反響！クロちゃん20歳当時の“スリムな姿”クロちゃんは「短大の時ぐらい痩せようかなー#クロちゃん#短大#2年浪人して短大#20歳」とつづり、不思議なポージングをしたソロショットを披露。頭にタオルを巻