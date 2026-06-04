腰椎の炎症で負傷者リスト（IL）入りしているメッツの千賀滉大投手（33）が3日（日本時間4日）、傘下3AでIL入り後、3度目となるリハビリ登板に臨み、5回を投げ6安打3失点で敗戦投手となった。ヤンキース傘下3Aスクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダースとのダブルヘッダー第1戦に先発。2回まで無失点だったが、3回1死から安打と死球で走者をためると、2本の適時打と犠飛で一気に3点を失った。この回こそ4安打を浴びたも