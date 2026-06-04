「すしの都」を掲げる福岡県北九州市で３日、回転ずし職人の技術や接客対応などを競う「第１１回全日本回転寿司（ずし）ＭＶＰ選手権」が開かれた。東京以外での開催は初めてで、全国各地から集まった１９人の職人が技を披露した。（饒波あゆみ）技術や接客の質向上を目指し、一般社団法人「日本回転寿司協会」が開催している。これまで東京で開いてきたが、北九州市の回転ずしチェーン店「平四郎」の小林弘昌社長が同協会の会