サッカーのW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表DF冨安健洋（27）を応援するキャンペーン「＃トミと新たな景色を」の始動発表会が4日、東京都内で行われた。2023年からアドバイザリー契約を結んでいるアシックスが企画。同社の公式Xをフォローしてキャンペーン名のハッシュタグを付け、応援メッセージとともに投稿すれば、抽選で同選手のサイン入りグッズが当たるなど特典がある。この日は始動に合わせて元日本代表DF