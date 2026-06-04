◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（４日・マツダスタジアム）前日３日の２軍戦で左ふくらはぎを打撲した広島・佐々木泰内野手が４日、試合前練習に参加した。屋内練習場で打撃練習を含めたメニューを消化。登録抹消はしない。佐々木は３日のファーム・リーグのオリックス戦（由宇）に出場。２軍戦に出場した後に１軍の試合に向かう予定だったが、第２打席の２球目に自打球が当たり、そのまま交代。ベンチ入り