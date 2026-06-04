ホワイトハウスよりも高く立てられたUFC試合会場の照明設備「ザ・クロー」/Saul Loeb/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）トランプ米大統領は、今月ホワイトハウス敷地内で開かれる総合格闘技団体「UFC」の大会について、使用する照明設備を大会終了後も長期にわたり撤去しない意向を示唆した。このアーチ型の大型照明設備は「ザ・クロー（The Claw）」の名称で知られる。2日、TikTokへ投稿された動画で、トランプ氏はこの