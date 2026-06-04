テレビ東京の定例会見が4日、都内で行われた。系列のBSテレビ東京の加増良弘社長が、5月31日に悪性リンパ腫のため亡くなった歌手の菅原洋一さん（享年92）を追悼した。BSテレ東では7月1日の午後7時から「日本歌手協会歌謡祭プレミアム」で菅原さんの追悼企画を放送する。加増社長は「僕の世代にとっては、愛嬌のある笑顔とバリトンボイスが印象的な方だった」としのんだ。「過去の素晴らしい音源とともに番組を届けたい」とし