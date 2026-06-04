名古屋市千種区の千種公園で、オレンジや白、黄色などのユリが大輪の花を咲かせている＝写真、尾賀聡撮影＝。訪れた人は写真を撮影したり、じっくりと観賞したりしていた。今月上旬までは楽しめるという。市千種土木事務所によると、園内２か所（約４００平方メートル）には、１５品種、約１万球が植えられている。同市東区から訪れた男性（６７）は「花が大きくて見応えがあります」と話していた。