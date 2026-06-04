NHKは4日、都内の同局で、28年度前期の連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行った。河合優実（25）が初主演し、歌人の斎藤茂吉の妻・輝子をモデルとした「ほんのモキチ」がタイトルと発表。このタイトルに至った経緯などを、「あまちゃん」（13年）以来、15年ぶりに連続テレビ小説の脚本を担当した宮藤官九郎（55）が説明した。タイトルの由来について宮藤は「『気持ち』と引っかけました（笑い）。『気持ち』ってすごい、いい言