お笑いコンビ・パーパーのあいなぷぅが４日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。お笑い芸人・狩野英考に借りたＤＶＤを紛失した理由を明かした。あいなぷぅは２日に「大好きな映画なのにすいません…」と投稿。狩野に９年前借りたアニメ映画「君の名は。」のＤＶＤを買って返したことで、狩野は「９年前に貸した『君の名は』が帰った来た。正式には無くしたっぽいので、新しく買ってきたらしい‥わざわざありがとう。。」と投稿。こ