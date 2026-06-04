PSYの“びしょ濡れショー”のチケット販売が発表された。夏の風物詩とも言える人気音楽イベントだ。【関連】PSYのびしょ濡れショーで死亡事故6月4日、PSYの所属事務所P NATIONは、同日20時より「PSY SUMMERSWAG 2026」の一般販売を開始すると発表。今年は6月27日の議政府（ウィジョンブ）を皮切りに、大邱（テグ）、仁川（インチン）、ソウル、原州（ウォンジュ）、水原（スウォン）、光州（クァンジュ）、釜山（プサン）、大田（