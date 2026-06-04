バンド・JANNABIのボーカル、チェ・ジョンフンが大学祭のステージで涙を見せ、ファンの心配を集めている。最近、「大学内日」の公式SNSには、「建国大学の学園祭で涙を流すJANNABIのチェ・ジョンフン」と題した動画が公開された。【注目】チェ・ジョンフン、美人女優と公開熱愛動画の中でチェ・ジョンフンは、マイクを握ったままうつむき、しばらく言葉を続けることができなかった。客席からは「泣かないで」「本当に愛しています