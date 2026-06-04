【モデルプレス＝2026/06/04】モデルの西山茉希が6月3日、自身のInstagramを更新。台風で休校になった娘のための即席弁当を公開した。【写真】40歳2児のママモデル「お花の形のウインナー可愛い」台風休校での即席お家弁当◆西山茉希、即席で作った弁当公開西山は「台風休校 即席お家弁当」とコメントし、写真を公開。急遽作ったコロッケや卵焼き、飾り切りされたウインナー、ミニトマト、青菜などが詰められた弁当とごま塩のかか