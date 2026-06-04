韓国の選挙番組は、ここまで振り切るのか。6月3日に行われた韓国の地方選挙で、SBSの開票番組『2026 国民の選択』が、かなり攻めた映像演出を披露した。【画像】やりすぎ？ SBSの開票番組がスゴい候補者の顔をCGで合成し、手から光を放ったり、雲に乗ったり、ビームを撃ったりする。『ドラゴンボール』を思わせるような、超人的な変身演出まであった。得票率を伝える開票速報というより、もはや“候補者バトル番組”に近い。日本の