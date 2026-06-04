【モデルプレス＝2026/06/04】シンガーソングライターのスガシカオが6月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。焼き肉屋で目撃した美女の正体に驚きの声が寄せられている。【写真】59歳大物歌手「ものすごい美人」と絶賛のCM女性◆スガシカオ、焼き肉屋で目撃した「ものすごい美人」の正体とはこの日、スガは「そう言えば、ちょっと前に焼き肉屋さんでものすごい美人が食ってるなぁと思ったら、『スガさんですよね？』って声かけられて