タリーズコーヒージャパンは6月10日(水)より、季節限定のフローズンドリンクを発売する。北海道発祥の「〆パフェ」をモチーフに、旬のフルーツを使用した爽やかなフローズンドリンクを展開する。メロンシェイク、チキンリモーネ、マフィン、ベーグルサンドなど、この記事のすべての画像はこちら〈季節限定フローズンドリンク〉◆「国産白桃のとろっとピーチシェイク」Tall：730円ぷるぷる食感のミルクプリンに、国産白桃を使用した