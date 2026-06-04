【モデルプレス＝2026/06/04】モデルの稲垣貴子が6月2日、自身のInstagramを更新。夫でラグビー日本代表の稲垣啓太選手の誕生日の写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】“笑わない男”ラグビー日本代表「絵になるご夫婦」美人妻と寄り添い笑み◆稲垣貴子、稲垣啓太と誕生日の記念ショット貴子は「多くを語らず、静かに闘志を燃やし続けるその背中から学ぶことは本当に多いです」とつづり、写真を投稿。凛々しい顔つきでフィール