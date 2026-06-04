高松市 香川県国際交流協会は、外国にルーツを持つ子どもたちのための日本語教室をアイパル香川（高松市番町）で開講します。対象は9歳から15歳ぐらいまでの県内在住の子どもです。 日程は8月6日、7日、8日、18日、19日、20日の全6回で、各日とも午前10時から12時までです。参加費900円、定員15人で、7月16日まで受け付けます。 ゲームなどを通じて参加者同士の交流を深めるほか、保護者対象の相談会も行い