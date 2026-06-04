１日、重慶雪宝山国家級自然保護区のシセンネズコ繁殖科学研究基地で、種子を付け始めた自然回帰エリアのシセンネズコ。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶6月4日】中国の国家1級保護野生植物でヒノキ科の常緑樹「シセンネズコ（崖柏）」は、起源が恐竜時代までさかのぼる。一時は国際自然保護連合（IUCN）のレッドリストで絶滅危惧CR（深刻な危機）に指定され、「植物界の国宝」とも呼ばれた。主に重慶市開州区の重慶雪宝