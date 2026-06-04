ふわふわスフレパンケーキで人気のFLIPPER’Sから、初夏限定の「レモンのパブロヴァスフレパンケーキ」が登場します。前回好評だった「あまおうパブロヴァスフレパンケーキ」に続く第二弾となる今回は、爽やかなレモンとパッションフルーツを主役にした季節感あふれる一皿。さらに、暑い季節にぴったりの限定ドリンクも同時発売され、見た目も味わいも涼やかなラインアップが揃います。初夏ならではの特別