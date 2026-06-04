韓国のグループ・PENTAGONのHUI（フイ）が、7月18日にアジアツアーの日本公演『2026 HUI ASIA TOUR IN TOKYO』を開催することが決定した。【写真】昨年11月にもソロライブを開催していたHUI公演は東京・Zepp DiverCityで2公演を予定。VIP席では、終演後お見送り会、グループフォト撮影などが実施される。チケットは10日よりiT'S MEMBER会員先行およびオフィシャル先行受付がスタートする。■『2026 HUI ASIA TOUR IN TOKYO