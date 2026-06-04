女子ダブルス準々決勝でプレーする青山修子（奥）梁恩碩組。4強入りを果たした＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン第11日は3日、パリのローランギャロスで行われ、女子ダブルス準々決勝で青山修子（安藤証券）梁恩碩（台湾）組が第13シードの郭涵ユ（中国）クリスティナ・ムラデノビッチ（フランス）組を6―4、6―4で破り、準決勝に進んだ。男子シングルス準々決勝では第10シードのフラビオ・コボリ（イタリア）が