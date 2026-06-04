テレビ東京は4日、東京・六本木の同局で定例会見を行った。吉次弘志社長が、「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケ中にサッカー元日本代表の前園真聖氏（52）が右膝外側半月板損傷の大ケガを負った一連の問題について言及した。「番組再開に向けて本格的な準備に入りたい」と話した。2月末の同番組のロケ中、ブランコに乗って靴を飛ばすという内容のゲーム中に前園氏が転倒しケガをした。現在番組は放送を中止している。