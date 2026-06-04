「ファーム・西地区、阪神−ソフトバンク」（４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神の岡留英貴投手が実戦復帰を果たした。１回１安打無失点。直球の最速は１４４キロだった。同点の七回から登板した。まずは先頭の藤野を１球で二ゴロに片付けた。西尾にもストライク先行で２球で追い込み、４球目のフォークで見逃し三振を奪った。だが、その後は制球を乱し、石見に四球、ダウンズに左前打、秋広に四球を与え、一気に２死満