４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比９３１円４４銭（１・３６％）安の６万７４７０円６９銭だった。２日ぶりに下落した。前日の米株式市場では、中東情勢の悪化で原油先物価格が上昇したことが嫌気され、主要な株価指数がそろって下落した。流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株の一角を中心に売りが広がり、下げ幅は一時、１４００円を超え