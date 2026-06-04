AI向け計算能力の構築が進む中、光ファイバー・ケーブル企業は受注が殺到しています。旺盛な需要に対応するため、中国国内のトップ企業は光ファイバー用プリフォームの自社開発と生産拡大の取り組みを加速しています。江蘇省蘇州市の光ファイバー通信科学技術パークにある工場の生産ライン責任者は、2025年の第4四半期（9〜12月）以降、企業はすでにフル稼働の状態で、現在の受注は2027年まで埋まっていると語りました。現在、世界