正規輸入される「アメリカ製ホンダ車」に期待の声もホンダが2026年1月開催の「東京オートサロン2026」で、米国で製造するラージSUV「PASSPORT（パスポート）」の最上級仕様「TRAILSPORT ELITE（トレイルスポーツ エリート）」を出展し、来場者から注目を集めました。2026年後半に国内導入が予定されており、SNSなどにも多くの声が集まっています。【画像】超カッコいい！ これがまもなく発売のホンダ「本格“四輪駆動”SUV」で