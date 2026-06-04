先月、２０代の女性が電子マネーおよそ３万７０００円分をだまし取られる詐欺被害に遭いました。 きっかけは、実際に利用していたサービスの名前をかたったメールでした。 警察によりますと、先月上旬、山形市に住む２０代の女性のスマートフォンに、『＋８１』（国際電話における日本の国番号）から始まる番号からショートメッセージが届きました。 メールには「ＰａｙＰａｙあと払