北中米ワールドカップの開幕が近づき、各国のユニホームも注目されている。日本代表のそれは、多くの国のメディアで称賛の声が上がっている。イタリアのメディア『DerbyDerbyDerby』もそのひとつ。各グループのベストユニホームを紹介する記事のなかで、こう激賞した。「グループFもサッカーとスタイリッシュさの両面で手ごわい。だが、オランダのオレンジとスウェーデンの黄＆青を抑えるのが、アディダスによる日本のユニホー