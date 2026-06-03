広島市安佐南区上安町の産業廃棄物処分場で、大規模な森林伐採が行われた可能性があることを受け、周辺住民らが広島市に速やかな対応を求めました。 上安産廃から安全安心を守る会 坂本裕事務局長「保安林が業者の意のままに勝手に開発されるという状況があるとすれば、これは大変なこと。絶対に許せない」 市民グループは安佐南区上安町の産業廃棄物処分場で、保全されるべき森林の一部が伐採された可能性があるとして