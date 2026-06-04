北朝鮮メディアは、金正恩総書記が新たに稼働した核物質の生産工場を視察し、核戦力を飛躍的に強化する方針を示したと伝えました。【映像】金総書記が視察した核物質の工場（複数カット）きょう付の朝鮮労働党の機関紙は、金総書記がきのう、高度な技術が導入された核物質の新たな生産工場を視察する様子を報じました。金総書記は、兵器として使われる核物質の生産能力がこの5年間で2倍に達したと述べたうえで、「核戦力をさ