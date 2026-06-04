世界の中央銀行の外貨準備に占める割合で、金がおよそ30年ぶりにアメリカ国債を上回り、首位になりました。【映像】ヨーロッパ中央銀行 周辺の様子ヨーロッパ中央銀行の報告書によりますと、世界の中央銀行が保有する外貨準備に占める金の割合は、去年末の時点で27％と前の年から7ポイント上昇した一方、アメリカ国債の割合は22％で3ポイント減少しました。金の価格上昇や、地政学リスクから中国やポーランド、インドなどで