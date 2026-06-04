家電量販最大手のヤマダホールディングスと大手のエディオンが、経営を統合する方向で検討していることが分かりました。【映像】「ヤマダHD」と「エディオン」経営統合を検討2社は「経営統合について検討していることは事実」としたうえで、「明日の取締役会で決議をする予定」だとしています。経営統合が実現した場合、売上高およそ2兆5000億円の巨大グループが誕生することになります。家電量販業界では、大手のノジマが