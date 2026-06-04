アメリカのトランプ大統領が、7月にトルコで開かれるNATO＝北大西洋条約機構の首脳会合に出席することが明らかになりました。【映像】ルビオ氏、トランプ氏の出席を明かす瞬間米ルビオ国務長官「アメリカは依然としてNATOの一員であり、我々はトルコであらゆる課題を話し合う。大統領自ら首脳会合に出席する」アメリカのルビオ国務長官は3日、7月に開かれるNATO首脳会合について「NATOの歴史上最も重要な会合になる」と述べ、