タレントの川崎希が4日に自身のアメブロを更新。台風で予定がなくなったことを機に大掃除を行い、紛失物を発見したことを明かした。【映像】川崎希の愛車 ベンツ＆ポルシェのカイエンこの日、川崎は「大掃除」というタイトルでブログを更新し「昨日は大掃除したよ〜」と報告。「台風で予定がほとんどなかったからお風呂はカビキラーしてウォークインクローゼットはまだまだ片付け途中だけどサイズアウトしたものとかをまとめた