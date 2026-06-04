東京証券取引所4日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日に終値の最高値を更新した反動で、ハイテク株を中心に利益を確定する売りが膨らんだ。中東情勢の悪化も投資家心理を冷やした。。終値は前日比931円44銭安の6万7470円69銭。東証株価指数（TOPIX）は44.35ポイント安の3951.85。出来高は約23億1448万株だった。