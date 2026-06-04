G大阪は6日、敵地で今季最終戦・東京V戦を行う。4日は吹田市内の練習場で非公開練習。今季、中盤の底で確固たる存在感を示してきたMF美藤倫が激動のシーズンを締めくくる一戦へと思いを馳せた。大卒3年目の今季は15試合1得点1アシスト。ACL2決勝アル・ナスル戦（サウジアラビア）でも出色のパフォーマンスを示した。独特の推進力と高い守備強度を持つボランチとして飛躍を遂げたが、クラブからは「もう頭一つ、二つ抜けないと