OpenAIが最先端の高性能AIである「フロンティアAI」を対象にした規制案「Democratic Governance of Frontier AI: A blueprint for a federal framework(フロンティアAIの民主的ガバナンス：連邦レベルの枠組みの青写真)」を発表しました。アメリカ政府がフロンティアAIをどのように評価し、安全性を確認し、責任を持って管理するべきかをまとめた政策提案となっています。A blueprint for democratic governance of frontier AI |