◆米大リーグＤバックス０―７ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・投手」で二刀流出場し、投げては６回２安打無失点で今季の日本人単独トップとなる６勝目。打っては４打数３安打２四球の５出塁で、ナ・リーグ西地区首位のチームは今季４０勝に到達した。大谷はこの日で０・７４となった防御率は規定投