大谷翔平投手（３１）の二刀流の活躍で３日（日本時間４日）の敵地ダイヤモンドバックス戦に０―７で圧勝した。「１番・ＤＨ」で先発登板して６回を２安打、無失点、１四球の好投を見せ、４連勝で６勝目をゲット。規定投球回には１イニング届いていないが、防御率を０・７４にまで下げた。打っては４打数３安打、２四球、５出塁で４戦連続のマルチ安打と投打に本領を発揮した。試合後はＬＡメディア「スポーツネットＬＡ」など