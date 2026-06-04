◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（４日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人の浅野翔吾外野手（２１）が３号ソロを放った。「６番・中堅」で先発出場。７―４と３点リードの７回１死で右腕・佐藤友に対し、カウント２―１から１４５キロの直球を捉えた打球は左翼の頭上を越える本塁打となった。２回２死の第１打席でも中前打を放ち、５月２８日の２軍合流後は５試合連続安打をマーク。再昇格へ向けて好調を維持している。