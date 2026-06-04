医療機関を巡る課題に人手不足が挙げられます。その要因の1つがデジタル化の遅れです。これは動物病院でも同様で、未だに情報共有の中心はFAXや手書きの連絡ノートといったケースが多いのが現状です。 しかも、ペットを連れてくる「待ちの姿勢」が当たり前な上に、獣医という職人が診察・治療をさばくというマンパワーに依存した構造が根付いています。今後は少子高齢化に伴ってペットの頭数も減少していく