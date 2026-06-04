資料セアカゴケグモ 香川県によりますと、3日午後4時ごろ、県立多度津高校堀江キャンパスのグラウンドで、部活動中の男子生徒がセアカゴケグモに左手首の甲を咬まれたということです。地面に置いた用具をつかみ上げる際に、咬まれたとみられています。 生徒は振り落とし、近くにいた職員が踏んで殺しました。生徒は病院を受診し、アレルギー症状は出ていないということです。県は学校に対して注意喚起を行い、