日本時間午後９時半にバーキン米リッチモンド地区連銀の講演、同午後１１時にボウマン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）副議長の米下院金融サービス委員会での議会証言、同５日午前０時４０分にデイリー米サンフランシスコ地区連銀総裁のテレビ出演、同５日午前２時にシュミッド米カンザスシティー地区連銀総裁の講演、同５日午前２時１０分にデイリー米サンフランシスコ地区連銀総裁の討論会参加が予定