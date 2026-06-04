日本時間１５時３０分にスイス消費者物価指数（CPI）（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（5月）15:30 予想N/A前回0.3%（前月比) 予想N/A前回0.6%（前年比)