【スイス】 消費者物価指数（CPI）（5月）15:30 予想N/A前回0.3%（前月比) 予想N/A前回0.6%（前年比) 雇用統計（5月）16:00 予想N/A前回3.0%（失業率（季調前）) 予想N/A前回3.0%（失業率（季調済）) 【英国】 建設業PMI（5月）17:30 予想N/A前回39.7 【ユーロ圏】 ユーロ圏小売売上高（4月）18:00 予想N/A前回-0.1%（前月比) 予想N/A前回1.2%（